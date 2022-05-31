Елена Веснина: Касаткина сильно выросла и повзрослела

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в миксте Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка «Ролан Гаррос» между Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой.

«У Вероники великолепная подача, отличная активная игра на задней линии, есть мощь, которой она продавливает своих соперниц. То же самое могу сказать и о Даше. Она на протяжении четырех-пяти лет сильно выросла и повзрослела. Грунт - это любимое покрытие Касаткиной.

В плане активных действий по всему корту преимущество можно отдать Кудерметовой, которая наверняка выполнит много ударов навылет. Для Даши выгодно играть длинные розыгрыши, она чувствует себя в таком теннисе, как рыба в воде. Вероника же будет стараться завершать комбинации как можно быстрее и играть острее, шире и ближе к линиям», - приводит слова Весниной Sport24.ru.

Напомним, победительница в этой паре сыграет в полуфинале с сильнейшей в противостоянии Иги Швентек (Польша) и Джессики Пегулы (США).

В 2021 году до финала добралась Анастасия Павлюченкова, которая в решающем матче за трофей уступила чешке Барборе Крейчиковой.