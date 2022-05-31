Морозова считает, что Медведев проиграл Чиличу на «Ролан Гаррос» из-за отсутствия игрового тонуса

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова объяснила поражение первой ракетки России Даниила Медведева в четвертом круге Открытого чемпионата Франции этого года.

Напомним, что россиянина остановил хорват Марин Чилич.

«Нужно понимать, что не так много времени прошло после операции, которая выбила его из колеи и лишила спортивного тонуса. А после долгих промежутков простоя всегда нужно определённое время, чтобы восстановиться и почувствовать уверенность. Уверенность ведь заключается в чём? В том, что при счёте 30:30 ты точно знаешь, что подашь первым мячом туда, куда надо. И точно знаешь, куда подаст твой соперник. И это чувство у Даниила сейчас утеряно. Я, конечно, была немножечко удивлена, что он проиграл Чиличу, потому что хорват не совсем земляной игрок. Но всё бывает, не нужно особенно огорчаться по этому поводу»,- приводит слова Морозовой RT.

В мужской одиночной сетке «Ролан Гаррос» остался один представитель от России – Андрей Рублев, который завтра сыграет с обидчиком Медведева Чилича.

В тот же день две российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова определят в очном матче третью полуфиналистку у женщин. Победительница сыграет с лучшей в паре Ига Швентек (Польша) – Джессика Пегула (США).