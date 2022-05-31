Зверев обыграл Алькараса и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион Токио Александр Зверев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» нанес поражение испанцу Карлосу Алькасару.

Встреча продолжалась три часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу Зверева.

Немец семь раз подавал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из шести.

В полуфинале Зверев сыграет с победителем пары Новак Джокович - Рафаэль Надаль.