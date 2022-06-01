Надаль победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победил серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
По ходу игры Надаль три раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 7 из 17 брейкпоинтов.
На счету Джоковича пять эйсов, четыре двойные ошибки и аналогичное количество выигранных геймов на чужой подаче при 12 брейкпоинтах.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
источник: «Советский спорт»