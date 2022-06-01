Морозова считает, что только нервы могут помешать Рублеву обыграть Чилича

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова поделилась ожиданиями от матча российского теннисиста Андрея Рублева против хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции этого года.

«Конечно, он (Рублев - прим.) будет волноваться. Если бы он играл с кем-то из первой десятки, то, возможно, относился бы по-другому. Чилич, конечно, чемпион US Open, но теннисист всё-таки не того эшелона, что Надаль или Джокович. Тут Рублёв понимает, что шансы у него есть, и нервы будут определять всё. У него есть та игра, которая даст возможность победить. Но нужно всё собрать воедино и выдать именно в нужный момент. Будем надеяться, что Андрей использует накопленный опыт и, самое главное, не перегорит, а спокойно подготовится к этому матчу», - приводит слова Морозовой RT.

Матч между Рублевым и Чиличем пройдет сегодня третьим запуском на корте Филиппа Шатрие, программа которого начнется в 13:00 мск с игры двух российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной.

В случае успеха Рублев сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с лучшим в матче между норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне.