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Морозова ждет нервный матч между Касаткиной и Кудерметовой

Российские теннисистки откроют программу на корте Филиппа Шатрие.
01 июня 2022 10:06
автор: Максим Скороходов

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова поделилась ожиданиями от четвертьфинала Открытого чемпионата Франции этого года между российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой.

«Знаете, они обе умницы. Вообще, хочу сказать, что у нас сейчас появились спортсмены, у которых очень мало недостатков. У них такая хорошая техника и физика, что вопрос заключается лишь в том, как каждая из них проявит себя в конкретный момент. Матч будет нервным. На первый взгляд, у Касаткиной есть преимущество. Но Кудерметова может хорошо подавать, атаковать и выходить к сетке, у неё очень сильные ноги, и физически она на этом турнире очень хорошо готова. Естественно, они друг друга хорошо знают и понимают, как нужно действовать. И у той, и у другой есть оружие, и результат будет зависеть от того, как они его применят», - приводит слова Морозовой RT.

Касаткина и Кудерметова выйдут на корт в 13:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертом круге «Ролан Гаррос» Кудерметова победила американку Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1), Касаткина в свою очередь прошла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).

Победитель очного матча между россиянками сыграет в полуфинале либо с полячкой Игой Швентек, либо с американкой Джессикой Пегулой.

источник: «RT на русском»
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