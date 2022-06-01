Кафельников рассчитывает, что Рублев через «не могу» выйдет в полуфинал «Ролан Гаррос»

Победитель «Ролан Гаррос» в одиночном и парных разрядах Евгений Кафельников считает, что российский теннисист Андрей Рублев должен побеждать хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции этого года.

«У него (Рублева - прим.) есть очень хороший шанс пройти дальше, он должен воспользоваться им. Играть с таким соперником на этой стадии турнира, в четвертьфинале, в борьбе за полуфинал – я думаю, что он должен мобилизоваться, через «не могу» добиться желаемого результата для всех российских болельщиков. Я рассчитываю, что Андрей будет в полуфинале», - приводит слова Кафельникова Vprognoze.ru.

Матч между Рублевым и Чиличем пройдет сегодня третьим запуском на корте Филиппа Шатрие, программа которого начнется в 13:00 мск с игры двух российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной.

В случае успеха Рублев сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с лучшим в матче между норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне.