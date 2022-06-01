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Чесноков считает, что Рублев будет давить Чилича темпом

Теннисисты сыграют между собой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
01 июня 2022 13:25
автор: Максим Скороходов

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков предположил за счет чего российский теннисист Андрей Рублев будет обыгрывать хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Рублев свежий психологически и готов обыграть Чилича. Андрей будет давить темпом. Он не будет бегать далеко, как Медведев. Рублев будет сам стоять в корте и нагнетать темп. Не знаю, насколько Чилич может справиться ногами. Возможно, победит тот, кто будет посвежее, похитрее», - приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Рублевым и Чиличем пройдет сегодня третьим запуском на корте Филиппа Шатрие, программа которого началась в 13:00 мск с игры двух российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной.

В случае успеха Рублев сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с лучшим в матче между норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне.

источник: Vprognoze.ru
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