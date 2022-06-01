Касаткина вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кудерметову

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции.

В матче 1/4 финала она обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Касаткина не совершала эйсов, но сделала три двойных ошибки. В ее активе пять брейк-поинтов при 17 попытках взять подачу соперницы.

На счету Кудерметовой три подачи навылет и две двойные ошибки, а также четыре реализованных брейка из семи.

Отметим, что Касаткина впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». Ранее Дарья доходила до четвертьфиналов во Франции и на «Уимблдоне» в 2018 году.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) - Джессика Пегула (США).