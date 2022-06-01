Российские теннисисты будут участвовать в награждении в случае выхода в финал на «Ролан Гаррос»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо пообещала, что российские теннисисты будут участвовать в церемонии награждения в случае выхода в финал турнира.

«Ну, как мы уже говорили ранее, непосредственно перед началом турнира, мы придерживаемся нашей нейтральной позиции. То же самое имеет место и на церемониях. Знаете, без флага, без государственного гимна. Это то, чего мы собираемся придерживаться», - приводит слова Моресмо Sport24.ru.

Отметим, что борьбу среди россиян у мужчин продолжает Андрей Рублев, который сегодня сыграет в четвертьфинале против хорвата Марина Чилича.

В женской сетке в шаге от финала находится Дарья Касаткина, которая обыграла в четвертьфинале свою соотечественницу Веронику Кудерметову.