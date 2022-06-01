Касаткина - о победе над Кудерметовой на «Ролан Гаррос»: Хорошо, что я смогла заставить себя бегать

Российская теннисистка Дарья Касаткина дала комментарий после победы над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (6:4, 7:6 (7:5)).

«Матч был очень напряженным, я рада, что смогла победить, счастлива быть впервые в полуфинале. Главным было не останавливаться, не давать ногам остыть. Хорошо, что я смогла заставить себя бегать», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Отметим, что Касаткина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее Дарья доходила до четвертьфиналов во Франции и на «Уимблдоне» в 2018 году.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) - Джессика Пегула (США).