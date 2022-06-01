Тарпищев отметил тактическую грамотность Касаткиной в матче против Кудерметовой

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на победу росссийской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (6:4, 7:6 (7:5)) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Касаткина обретает себя. С мышлением у нее всегда все было в порядке, весь вопрос в скоростно-силовых возможностях. Тактически она играет очень грамотно сейчас», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Отметим, что Касаткина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее Дарья доходила до четвертьфиналов во Франции и на «Уимблдоне» в 2018 году.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) - Джессика Пегула (США).