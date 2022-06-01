Губерниев - о награждении россиян под нейтральным флагом на «РГ»: Спасибо за то, что допустили

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что в случае победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире она будет награждена под нейтральным флагом.

«Мы должны сказать «Ролан Гаррос» спасибо в нынешней ситуации. Зачем нагнетать? Я бы сейчас не стал ругать директора «Ролан Гаррос». Спасибо ему за то, что допустили нас», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Отметим, что борьбу среди россиян у мужчин продолжает Андрей Рублев, который сегодня сыграет в четвертьфинале против хорвата Марина Чилича.

В женской сетке в шаге от финала находится Дарья Касаткина, которая обыграла в четвертьфинале свою соотечественницу Веронику Кудерметову.