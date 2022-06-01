Швентек победила Пегулу и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Касаткиной

Польская теннисистка Ига Швентек в двух сетах оказалась сильнее представительницы США Джессики Пегулы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Швентек четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

На счету Пегулы - два эйса, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из двух.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Швентек поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову.