Дмитриева считает, что у Касаткиной есть шансы победить Швентек

Советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос», где сыграют россиянка Дарья Касаткина и первая ракетка мира Ига Швентек.

«Свентек выиграла 20 матчей подряд. Можно ли сейчас рассуждать, сумеет ли Касаткина победить? Свентек тоже ведь не железный человек. Она тоже молоденькая теннисистка, и у нее могут быть свои маленькие трудности», - приводит слова Дмитриевой «СЭ».

Напомним, что в четвертьфинале Швентек обыграла американку Джессику Пегулу, а Касаткина оказалась сильнее своей соотечественницы Вероники Кудерметовой.

Матч Швентек - Касаткина состоится завтра, 2 июня, и начнется в 16:00 по московскому времени.