В Госдуме РФ отреагировали на заявление директора «Роллан Гаррос» по российским теннисистам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог отреагировал на заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что в случае победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире она будет награждена под нейтральным флагом.

«Опять же, все и так хорошо знают, что Касаткина - россиянка. Поэтому ее нейтральный статус - это условность. Будем болеть и поддерживать ее и Андрея Рублева вне зависимости от обстоятельств», - приводит слова Пирога «СЭ».

Отметим, что борьбу среди россиян у мужчин продолжает Андрей Рублев, который сегодня сыграет в четвертьфинале против хорвата Марина Чилича.

В женской сетке в шаге от финала находится Дарья Касаткина, которая обыграла в четвертьфинале свою соотечественницу Веронику Кудерметову.