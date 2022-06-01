«Будет весело». Касаткина - о предстоящем матче против Швентек

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями перед матчем против первой ракетки мира Иги Швентек в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«Никогда не знаешь, что произойдет в полуфинале турнира «Большого шлема». Будет весело. Сейчас я набрала хорошую форму, отлично себя чувствую», - приводит слова спортсменки Sport24.

Напомним, что в четвертьфинале Швентек обыграла американку Джессику Пегулу, а Касаткина оказалась сильнее своей соотечественницы Вероники Кудерметовой.

Матч Швентек - Касаткина состоится завтра, 2 июня, и начнется в 16:00 по московскому времени.