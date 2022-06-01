Швентек - о матче против Касаткиной: Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек поделилась ожиданиями перед полуфинальным матчем Открытого чемпионата Франции против россиянки Дарьи Касаткиной.

«В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч - это новая история. Я хочу начать с нуля, использовать то, что знаю об ее игре. Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему», - приводит слова Швентек Sport24.

Напомним, что в четвертьфинале Швентек обыграла американку Джессику Пегулу, а Касаткина оказалась сильнее своей соотечественницы Вероники Кудерметовой.

Матч Швентек - Касаткина состоится завтра, 2 июня, и начнется в 16:00 по московскому времени.