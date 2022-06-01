Селиваненко прокомментировал поражение Рублева от Чилича на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Хороший, красивый матч. Я не видел, чтобы он столько мячей подряд когда-нибудь выигрывал. Марин не оставил на тай-брейке никакого шанса Рублеву», - приводит слова Селиваненко Sport24.

Отметим, что по итогам матча россиянин оформил 15 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича, занимающего 19-е место в рейтинге ATP, 33 подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из семи.

Таким образом, россиянин в шестой раз не смог выйти в полуфинал турниров «Большого шлема». Соперник Чилича определится в матче норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне.