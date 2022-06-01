«Произошел провал во внимании». Собкин назвал причину поражения Рублева от Чилича

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Встреча, которая длилась четыре часа и 11 минут, завершилась победой 19-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

«На самом деле матч был абсолютно равный. Качество игры было на вполне приличном уровне. Сказать, что Чилич играл лучше Андрея, я не могу. Да, несколько очков не сложилось… Провал во внимании у Андрея произошел в решающий момент», - приводит слова Собкина «Чемпионат».

Отметим, что по итогам матча россиянин оформил 15 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича, занимающего 19-е место в рейтинге ATP, 33 подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из семи.

Таким образом, россиянин в шестой раз не смог выйти в полуфинал турниров «Большого шлема». Соперник Чилича определится в матче норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне.