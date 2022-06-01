Рублев прокомментировал поражение от Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после своего поражения от представителя Хорватии Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Встреча, которая длилась четыре часа и 11 минут, завершилась победой 19-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

«Сегодня был самый близкий момент, чтобы попасть в полуфинал. С другой стороны, я опять же не справился с эмоциями. Теперь у меня будет много свободных недель. Надеюсь, я что-нибудь улучшу», - сказал Рублев на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что по итогам матча россиянин оформил 15 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича, занимающего 19-е место в рейтинге ATP, 33 подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из семи.

Таким образом, россиянин в шестой раз не смог выйти в полуфинал турниров «Большого шлема». Соперник Чилича определится в матче норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне.