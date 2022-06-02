Кафельников заявил, что Рублев должен был побеждать Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников подвел итоги четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции-2022, в котором его соотечественник Андрей Рублев уступил представителю Хорватии Марину Чиличу.

Отметим, что очная встреча спортсменов состоялась вчера, 1 июня, и завершилась победой 23-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

– Несмотря на то, что Чилич проводит хороший турнир, считаю, Андрей должен был его обыгрывать. Это был идеальный шанс, которым нужно было воспользоваться. Меня этот результат расстроил. Думаю, что не в психологии дело. Видимо, пока еще Андрей не такого высокого класса игрок, раз допускает такие ошибки, – цитирует Кафельникова «РИА Новости».

Добавим, что ранее на турнире Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, обыграл таких теннисистов, как Квон Сун Ву из Южной Кореи (6:7, 6:3, 6:2, 6:4), аргентинец Федерико Дельбонис (6:3, 3:6, 6:2, 6:3), чилиец Кристиан Гарин (6:4, 3:6, 6:2, 7:6) и представитель Италии Янник Синнер (1:6, 6:4, 2:0 отказ).

Напомним, что в полуфинале «Ролан Гаррос» Чилич сыграет против норвежца Каспера Рууда.