Касаткина разгромно проиграла Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале «Ролан Гаррос» крупно уступила представительнице Польши Иге Швентек.
Встреча продолжалась один час шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу полячки.
Швентек один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету россиянки два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.
В финале турнира Швентек сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) - Кори Гауфф (США).
источник: «Советский спорт»