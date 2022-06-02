Елена Веснина: Швентек не оставила шансов Касаткиной

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала результат полуфинала «Ролан Гаррос», в котором россиянка Дарья Касаткина проиграла первой ракетке мира Иге Швентек.

«В данный момент противостоять Швентек очень сложно. Дарья не могла найти ключи к ее игре. Мощных данных у Касаткиной нет, чтобы где-то поддавить агрессивной игрой с задней линии. Она пыталась играть комбинационно. Но Швентек не дает возможности: сама атакует, сама ведет игру. Единственный шанс был в том, чтобы надеяться на ошибки Швентек, что она сыграет не так уверенно. Но Ига провела матч на одном дыхании, показала, что она первая ракетка мира, и не оставила шансов!», - приводит слова Весниной «Чемпионат».

Напомним, встреча продолжалась один час шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу полячки.

Швентек один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету россиянки два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

В финале турнира Швентек сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) - Кори Гауфф (США).