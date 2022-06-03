Камельзон прокомментировал поражение Касаткиной от Швентек на «Ролан Гаррос»

Тренер Владимир Камельзон отреагировал на поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной от первой ракетки мира Иги Швентек в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Напомним, встреча продолжалась один час шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу полячки.

«Очень ждал этого матча. Дарья хорошо подошла к этому полуфиналу, уверенно одолела предыдущих соперниц. А если ты доходишь до этой стадии, то в мыслях уже борьба за трофей. К сожалению, ее мы не увидели - матч для Касаткиной совсем не сложился», - приводит слова Камельзона РИА Новости.

Добавим, что Швентек один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету россиянки два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

В финале турнира Швентек сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) - Кори Гауфф (США).