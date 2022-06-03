Тарпищев объяснил, чего Рублеву не хватило в матче с Чиличем на «Ролан Гаррос».

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Встреча, которая длилась четыре часа и 11 минут, завершилась победой 19-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

«Андрею не хватало более разумных действий на корте. После выигранного сета он должен был дожимать Чилича. Нужно было создать больше вариаций, но он играл в одном стиле, поэтому получились такие эмоциональные качели», - приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Отметим, что по итогам матча россиянин оформил 15 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича, занимающего 19-е место в рейтинге ATP, 33 подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из семи.

Таким образом, россиянин в шестой раз не смог выйти в полуфинал турниров «Большого шлема».