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Швентек не хочет иметь соперницу, которой будет регулярно проигрывать, как Шарапова Серене Уильямс

Полька накануне вышла в финал «Ролан Гаррос»
03 июня 2022 15:36
автор: Максим Скороходов

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши заявила, что хочет увидеть в туре достойного соперника, но при этом не такого, который будет ее регулярно обыгрывать.

Победа над Дарьей Касаткиной в полуфинале Открытого чемпионата Франции (6:2, 6:1) стала 34-й подряд для польской теннисистки, по этому показателю она сравнялось с Сереной Уильямс.

«Было бы здорово иметь соперничество, которое подтолкнет меня к совершенству, будет напряженным и заставит меня показать свой лучший теннис. Я могу себе это представить. Я бы не хотела иметь такой рекорд, как у Марии Шараповой против Серены Уильямс. Она выиграла два из 20 матчей (два из 22-х). Конечно, это иногда случается, и цифры не всегда являются самыми важными. Цель состоит в том, чтобы наслаждаться теннисными матчами, но, конечно же, и побеждать», - приводит слова Швентек «РИА Новости», ссылаясь на ее колонку в BBC.

Добавим, что соперником Швентек по завтрашнему финалу «Ролан Гаррос» будет американка Кори Гауфф. Выход теннисисток на корт запланирован в 16:00 по московскому времени.

источник: «РИА Новости»
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