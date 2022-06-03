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Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», Зверев получил травму во втором сете и не смог продолжить игру

Немецкий игрок получил повреждение голеностопа.
03 июня 2022 19:32
автор: Владислав Корегин

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал финалистом Открытого чемпионата Франции-2022.

Сегодня, 3 июня, 36-летний спортсмен проводил полуфинальную встречу турнира с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Игра продолжалась 3 часа 7 минут.

Отметим, что Надаль победил в первом сете со счетом 7:6 (10:8), а втором теннисисты взяли по шесть геймов. Во время 12-го гейма немец упал на корт, неудачно подвернув голеностоп. После чего игрок закричал и начал плакать от боли. Затем к нему подошли врачи. В конечном итоге Зверева увезли с корта на инвалидной коляске.

Добавим, что в финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с Марином Чиличем из Хорватии.

источник: «Советский спорт»
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