Надаль - о травме Зверева: Я видел как он плачет, это очень тяжелый момент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил поддержку немцу Александру Звереву, получившему тяжелую травму в очном полуфинальном противостоянии в рамках «Ролан Гаррос».

«Я подошел к Звереву в подтрибунных помещениях и видел, как он плачет. Это очень тяжелый момент, я хочу пожелать ему только самого лучшего.

Это очень печально. Он провел великолепный турнир. Зверев - один из лучших и достойнейших соперников в туре. Я знаю, как сильно он бьется за то, чтобы победить на турнире Большого шлема. Сегодня его постигла неудача. Уверен, что он выиграет его. У него будет много титулов, желаю ему скорейшего восстановления», - приводит слова испанца пресс-служба турнира.

Напомним, что в конце второго сета немец получил серьезную травму голеностопа и не смог продолжить встречу. Инцидент произошел при счете 6:6. Первую партию выиграл Надаль на тай-брейке.

Таким образом, испанец вышел в финал, где сыграет с победителем пары Каспер Рудд (Норвегия) - Марин Чилич (Хорватия).

Благодаря победе Надаля россиянин Даниил Медведев 13 июня вернет себе звание первой ракетки мира.