Ольховский заявил, что Зверев имел хорошие шансы победить Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российский тренер Андрей Ольховский высказался о выходе испанца Рафаэля Надаля в финал Открытого чемпионата Франции-2022.

Отметим, что 36-летний спортсмен стал участником решающей встречи турнира после того, как в полуфинале немец Александр Зверев отказался продолжить встречу из-за травмы голеностопа, полученной во втором сете. Первый сет завершился победой Надаля со счетом 7:6 (10:8).

– Я считаю, у Зверева были очень хорошие шансы. В первом сете он вел на тай-брейке 6:3 перед своей подачей. Этот сет он должен был выиграть. Во втором сете на своей подаче он вел 5:3. Физически он был готов не хуже Надаля. Я считаю, если бы он не получил травму, то шансы у него были, – цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Добавим, что в финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с Марином Чиличем из Хорватии.