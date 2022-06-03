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«Даже одну неделю быть первой ракеткой - фантастика!». Чесноков - о Данииле Медведеве

Вернуться на вершину рейтинга россиянину помогла страшная травма Александра Зверева
03 июня 2022 21:26
автор: Александр Шульгин

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков отреагировал на новость о том, что Даниил Медведев 13 июня вернет себе звание первой ракетки мира.

«Понимаете, он будет первой ракеткой мира. Но на сколько Медведев ее удержит дальше. Даже одну неделю быть первой ракеткой мира - просто нереально. Войти в десятку мира - уже фантастика. Вы не представляете, сколько нужно работать, чтобы заработать хоть одно очко ATP. Часы работы! Конечно, очень доволен, что Даниил будет первым!», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, что в конце второго сета полуфинала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля немец Александр Зверев получил серьезную травму голеностопа и не смог продолжить встречу. Инцидент произошел при счете 6:6. Первую партию выиграл Надаль на тай-брейке.

Таким образом, Рафа вышел в финал, где сыграет с победителем пары Каспер Рудд (Норвегия) - Марин Чилич (Хорватия).

Благодаря победе Надаля россиянин Даниил Медведев 13 июня вернет себе звание первой ракетки мира.

источник: Чемпионат.com
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