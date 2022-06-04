Зверев опасается, что травма, полученная им в полуфинале «Ролан Гаррос», оказалось очень серьезной

Олимпийский чемпион Александр Зверев оценил степень серьезности травмы, из-за которой он не смог доиграть матч против испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«Похоже, что травма очень серьёзная, но врачи продолжают её исследовать. Мы сообщим, как только узнаем больше. Поздравляю Рафу с выходом в финал «Ролан Гаррос», - приводит RT сообщение немецкого теннисиста в социальных сетях.

Добавим, что из-за того, что Зверев не смог выйти в финал «Ролан Гаррос» российский теннисист Даниил Медведев с 13 июня возглавит рейтинг АТР.