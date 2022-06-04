Андрей Чесноков: У Зверева серьезный разрыв связок голеностопа

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что у немецкого теннисиста Александра Зверева диагностирован разрыв связок.

«Я сегодня общался со знающими людьми: у Саши Зверева серьезный разрыв связки. Он буквально сегодня ходил проверяться, и там обнаружили разрыв связки», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, что в конце второго сета полуфинального матча «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля немец получил серьезную травму голеностопа и не смог продолжить встречу. Инцидент произошел при счете 6:6. Первую партию выиграл Надаль на тай-брейке.

Таким образом, испанец вышел в финал, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Благодаря победе Надаля россиянин Даниил Медведев 13 июня вернет себе звание первой ракетки мира.