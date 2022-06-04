WTA готово к поиску компромисса с организаторами Уимблдона по вопросу начисления рейтинговых очков

WTA и организаторы Уимблдона близки к соглашению по поводу начисления рейтинговых очков участницам турнира.

По информации Daily Mail, в течение нескольких дней женская ассоциация может изменить свою позицию и договориться о списании лишь половины прошлогодних баллов.

Напомним, ранее АТР в ответ на отстранение от участия в турнире российских и белорусских теннисистов приняла решение не начислять рейтинговых очков остальным участникам. Позже аналогичную позицию заняли WTA и ITF, спровоцировав первые отказы мировых лидеров от поездки в Британию.