Швентек выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале Гауфф

Первая ракетка мира Ига Швентек стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в решающем матче за титул американку Кори Гауфф.

Встреча продолжалась один час десять минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Швентек, которая один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

Напомним, этот успех стал вторым для Швентек во Франции: ранее она побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020 году.