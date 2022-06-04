«Я поняла, что пределов нет». Швентек - о победе на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала свою победу на «Ролан Гаррос».
«По ходу этого сезона я очень много о себе узнала. Я поняла, что пределов нет. Первый «Большой шлем» - это круто, но второй - это подтверждение. И второй «Шлем» был моей целью. Я рада, что мне удалось показать стабильность и все это повторить. Это две недели упорной работы, произойти может что угодно», - приводит слова теннисистки Eurosport.
Напомним, в финале Швентек обыграла американку Кори Гауфф - 6:1, 6:3.
источник: Eurosport.co.uk