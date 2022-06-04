«Я поняла, что пределов нет». Швентек - о победе на «Ролан Гаррос»

Английский «юмор». В Лондоне хотели навредить Медведеву, а сделали его номером один в мире минимум на месяц

Сомнений больше нет: 13 июня Даниил Медведев вновь возглавит рейтинг АТР. Он останется первой ракеткой планеты как минимум до конца Уимблдона, от которого был отстранен вместе с другими российскими теннисистами.