«Уверена в себе»: Дмитриева объяснила причины победы Швентек на «Ролан Гаррос»

Титулованная советская теннисистка Анна Дмитриева рассказала, за счет чего Иге Швентек удалось одержать победу на «Ролан Гаррос».
«Швентек сейчас очень сильна. Она нашла тот теннис, к которому шла. Вот два года назад, когда Ига стала чемпионкой, она прыгнула выше головы. Потом ей потребовалось время, чтобы дойти до того уровня, который она тогда показала. Сейчас она превзошла тот уровень. Потому что она еще и уверена в себе», - приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».
Напомним, в финале Швентек обыграла американку Кори Гауфф - 6:1, 6:3.
источник: Чемпионат.com