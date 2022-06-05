Надаль может завершить свою профессиональную карьеру после финального матча «Ролан Гаррос»

Финальный матч Открытого чемпионата Франции-2022 между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом может стать последним в карьере для испанского теннисиста.

Как сообщает RMC Sport, организаторы турнира запланировали для 36-летнего спортсмена отдельную пресс-конференции, на которой бывшая первая ракетка мира может объявить о завершении своей карьеры.

Ранее испанец заявил, что он не примет участие в предстоящем розыгрыше Уимблдона, поскольку ему необходимо взять паузу в своих выступлениях из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что финал «Ролан Гаррос» между Надалем и Руудом состоится сегодня, 5 июня, в 16:00 мск.