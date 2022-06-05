ATP может отменить все турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай

ATP намерена отменить все турниры, которые должны были пройти в текущем году в Китае.

Как сообщает в своем твиттере журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм, организация планирует поддержать позицию WTA из-за дела Пэн Шуай. Официально Ассоциациеz теннисистов-профессионалов сошлется на трудности с ограничениями по COVID-19.

Таким образом, под угрозой проведения турниры в Чэнду, Чжухае, Пекине и «Мастерс» в Шанхае.

Напомним, что в начале ноября Пэн Шуай рассказала о сексуальном насилии на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo. После публикации пост был удален, а соцсеть заблокировала поиск по слову «теннис». Теннисистка не выходила на связь более полутора недель.

17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA.