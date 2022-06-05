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ATP может отменить все турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай

Ранее спортсменка считалась пропавшей после обвинения вице-премьера Китая в сексуальном насилии.
05 июня 2022 13:17
автор: Александр Поволоцкий

ATP намерена отменить все турниры, которые должны были пройти в текущем году в Китае.

Как сообщает в своем твиттере журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм, организация планирует поддержать позицию WTA из-за дела Пэн Шуай. Официально Ассоциациеz теннисистов-профессионалов сошлется на трудности с ограничениями по COVID-19.

Таким образом, под угрозой проведения турниры в Чэнду, Чжухае, Пекине и «Мастерс» в Шанхае.

Напомним, что в начале ноября Пэн Шуай рассказала о сексуальном насилии на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo. После публикации пост был удален, а соцсеть заблокировала поиск по слову «теннис». Теннисистка не выходила на связь более полутора недель.

17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA.

источник: Sports Illustrated
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ATP может отменить все турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай
Ранее спортсменка считалась пропавшей после обвинения вице-премьера Китая в сексуальном насилии.
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