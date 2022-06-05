«Переписывались». Касаткина рассказала о своих отношениях с Земфирой

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как ей удалось познакомиться с известной рок-исполнительницей Земфирой.

«Лично мы познакомились после матча с Джорджи, а заочно знакомы были еще до этого. Переписывались. А в этот раз Земфира написала мне перед матчем, рассказала, что активно следит за турниром, и я пригласила ее на матч. Она очень круто разбирается в теннисе, любит игру. Приятно, что такие талантливые и популярные люди следят за нашим видом спорта, отслеживают наши результаты», - приводит слова спортсменки «Известия».

Напомним, накануне Касаткина впервые в своей карьере добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», в котором проиграла будущей обладательнице титула Иге Швентек.

В обновленном рейтинге WTA россиянка значительно улучшит свои позиции.