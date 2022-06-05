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Касаткина назвала свои цели не текущий сезон

Россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого Шлема»
05 июня 2022 17:26
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что ее целью на текущий сезон является попадание в топ-10 мирового рейтинга.

«Всегда хочется быть в топ-10 и выше. Еще до «Ролан Гаррос», учитывая, в каких я была кондициях, ставила себе цель быть в топ-15. В итоге оказалась в топ-20. Это хороший результат, но не предел мечтаний. В понедельник я буду на 12-й или 13-й строчке. Это близко к десятке, так что я готова туда вернуться. Все для этого сделаю, но самое главное - это здоровье и желание двигаться вперед», - приводит слова спортсменки «Известия».

Напомним, накануне Касаткина впервые в своей карьере добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», в котором проиграла будущей обладательнице титула Иге Швентек.

В обновленном рейтинге WTA россиянка значительно улучшит свои позиции.

источник: «Известия»
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