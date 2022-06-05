Касаткина поддержала повышение возрастного ценза у фигуристов

Российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала инициативу ISU по повышению возрастного ценза фигуристов.

«Мне кажется, что это правильно. В теннисе, например, до 18 лет юниоры могут играть только определенное количество профессиональных турниров. И если здесь молодым это не дает никакого преимущества, то в фигурном катании возраст имеет особое значение. Детям легче дается выполнение сложных элементов. Но это приводит к тому, что в 15–16 лет они выдают свой максимум и уже через пару лет заканчивают карьеру. В плане здоровья и психологии - это не очень хорошо», - приводит слова спортсменки «Известия».

Отметим, что повышение ценза в фигурном катании будет проходить поэтапно: в следующем сезоне минимальный порог составит 16 лет, а с сезона 2023/24 - 17 лет. Сейчас фигуристы имеют право выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

Напомним, накануне Касаткина впервые в своей карьере добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», в котором проиграла будущей обладательнице титула Иге Швентек.

В обновленном рейтинге WTA россиянка значительно улучшит свои позиции.