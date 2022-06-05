Надаль разгромил Рууда и выиграл «Ролан Гаррос», обновив собственный рекорд по количеству титулов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале «Ролан Гаррос» обыграл норвежца Каспера Рууда и взял рекордный 22-й титул турниров «Большого Шлема».

Встреча продолжалась два часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:0 в пользу Рафы.

Победитель один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. На счету его соперника нет ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из трех.

Добавим, что Надаль обновил собственный рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема»: теперь на счету испанца 22 победы. Кроме того, «Ролан Гаррос» стал вторым подряд турниром серии, выигранным теннисистом в текущем сезоне: в январе он одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале Даниила Медведева.