Касаткина поднялась на 12-е место в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 6 июня, пресс-служба WTA опубликовала обновленный список лучших теннисисток.

Отметим, что лидером рейтинга по-прежнему является представительница Польши Ига Швентек, набравшая 8631 очко. Ранее спортсменка одержала победу на «Ролан Гаррос»-2022, оказавшись сильнее американки Кори Гауфф в финальном матче. С пятой на вторую строчку переместилась эстонка Анетт Контавейт (4326). Тройку лучших замкнула Паула Бадоса из Испании (4245).

Добавим, что россиянка Дарья Касаткина поднялась с 20-го на 12-е место. На прошедшем Открытом чемпионате Франции она дошла до полуфинальной стадии, где уступила Швентек. Его соотечественница, а именно Вероника Кудерметова, расположилась на 24-й позиции.

В топ-30 рейтинга также входят еще две теннисистки из России – Людмила Самсонова (28-я) и Екатерина Александрова (30-я).