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Рублев опустился на восьмое место в рейтинге ATP, Надаль находится в шаге от попадания в топ-3

На счету россиянина 4260 очков.
06 июня 2022 09:43
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Андрей Рублев переместился с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге лучших теннисистов мира, который был опубликован сегодня, 6 июня.

Отметим, что на счету 24-летнего спортсмена 4260 набранных очков. Ранее россиянин дошел до четвертьфинальной стадии «Ролан Гаррос», где уступил хорвату Марину Чиличу.

Лидером рейтинга по-прежнему является представитель Сербии Новак Джокович (8770). Вторым идет россиянин Даниил Медведев, сокративший отставание от первой ракетки мира до 610 очков. Тройку лучших замкнул немец Александр Зверев (7795).

Испанец Рафаэль Надаль, ставший победителем Открытого чемпионата Франции, переместился с пятого на четвертое место, имея в своем активе 7525 очков.

Добавим, что россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев идут 23-м и 40-м соответственно.

источник: ATP
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