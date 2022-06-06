Калинская победила Ламенс из Нидерландов в матче первого круга турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Анна Калинская успешно преодолела барьер первого круга на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе, одержав победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс – 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что очная встреча спортсменок продлилась 1 час 42 минуты. На счету россиянки, являющейся 86-й ракеткой мира, два эйса, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы две подачи навылет, три двойных и два реализованных брейка из девяти.

Добавим, что во втором круге Калинская встретится либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии.