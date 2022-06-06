Тарпищев назвал причины победы Надаля на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причины победы испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.

«Вообще, я ожидал, что Джокович будет играть с Надалем и выиграет его. Джокович немножко не дотянул до финального матча. Надаль просто все, что надо для победы, собрал воедино, поэтому и выиграл «Ролан Гаррос», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Напомним, что в финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда и взял рекордный 22-й титул турниров «Большого Шлема».

Рафаэль обновил собственный рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема»: теперь на счету испанца 22 победы. Кроме того, «Ролан Гаррос» стал вторым подряд турниром серии, выигранным теннисистом в текущем сезоне: в январе он одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале Даниила Медведева.