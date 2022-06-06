Тарпищев - о Медведе: Он что, машина, что ли, сразу готовым быть?

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему Даниил Медведев не может выйти на свой прежний уровень.

«Он что, машина, что ли, сразу готовым быть? Медведев должен набрать форму, нервная система тренируется. Рано ему еще выигрывать, наверное, турниров четыре-пять надо сыграть, чтобы быть в порядке. Это чисто методическая вещь», - приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».

Напомним, Медведев пропустил несколько месяцев из-за операции по удалению грыжи. «Ролан Гаррос» стал первым крупным турниром россиянина после длительной паузы. Во Франции Даниил дошел до 1/8 финала.