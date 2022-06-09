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Россиянка Александрова обыграла украинку Калинину и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

В следующей стадии россиянку ждет встреча с соотечественницей
09 июня 2022 21:38
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/8 финала турнира в Хертогенбосе обыграла украинку Ангелну Калинину и вышла в четвертьфинал соревнований.

Встреча продолжалась один час 16 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Александрова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейка при пяти попытках.

В четвертьфинале Екатерина встретится с другой представительницей России - Вероникой Кудерметовой.

источник: «Советский спорт»
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