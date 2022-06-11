Медведев обыграл Маннарино в двух сетах и вышел в финал турнира в Хертогенсбосхе

Вторая ракетка мира и российский теннисист Даниил Медведев успешно провел полуфинальный матч на турнире в Хертогенсбосхе (Нидерланды), обыграв представителя Франции Адриано Маннарино. Встреча закончилась со счетом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В финале соревнований россиянин встретится с хозяином соревнований Тимом ван Рейтховеном. В полуфинале турнира голландец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.