ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев обыграл Маннарино в двух сетах и вышел в финал турнира в Хертогенсбосхе

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5
11 июня 2022 20:08
автор: Александр Бойченко

Вторая ракетка мира и российский теннисист Даниил Медведев успешно провел полуфинальный матч на турнире в Хертогенсбосхе (Нидерланды), обыграв представителя Франции Адриано Маннарино. Встреча закончилась со счетом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В финале соревнований россиянин встретится с хозяином соревнований Тимом ван Рейтховеном. В полуфинале турнира голландец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тарпищев не рассчитывает на то, что Уимблдон поменяет решение и допустит россиян до турнира
Ранее организаторы британского турнира отстранили россиян.
11.06.2022 22:16
Теннис
автор: Александр Бойченко
Чесноков считает, что Медведев был бы претендентом на победу в Уимблдоне-2022
Ранее российский теннисист вышел в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).
11.06.2022 20:45
Теннис
автор: Александр Бойченко
Медведев обыграл Маннарино в двух сетах и вышел в финал турнира в Хертогенсбосхе
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5
11.06.2022 20:08
Теннис
автор: Александр Бойченко
Александрова обыграла Кудерметову и вышла в финал турнира в голландском Хертогенбосхе
Соперник россиянки определится в матче Арины Соболенко и Шелби Роджерс.
11.06.2022 13:38
Теннис
Александрова вслед за Кудерметовой вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Россиянка отдала своей сопернице по четвертьфинальному матчу лишь один гейм.
10.06.2022 16:58
Теннис
автор: Владислав Корегин
Кудерметова обыграла олимпийскую чемпионку Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Матч длился без двух минут полтора часа.
10.06.2022 13:38
Теннис
автор: Максим Скороходов
Хачанов прокомментировал победу над Майхшаком на турнире в Хертогенбосе
В 1/4 финала россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
09.06.2022 22:29
Теннис
Хачанов обыграл Майчрзака и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Карен составил компанию своему соотечественнику Даниилу Медведеву
09.06.2022 21:58
Теннис
автор: Александр Шульгин
Россиянка Александрова обыграла украинку Калинину и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе
В следующей стадии россиянку ждет встреча с соотечественницей
09.06.2022 21:38
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев - о поединке с Симоном: Матч был немного странным
Россиянин вышел в четвертьфинал турнира
09.06.2022 19:47
Теннис
автор: Александр Шульгин
Реванш отменяется. Как Англия осталась на последнем месте в Лиге наций
В Лиге А разошлись миром Англия и Италия (0:0), Венгрия и Германия (1:1), Уэльс и Бельгия (1:1), Нидерланды и Польша (2:2).
Как «Спартак» проиграл Суперкубок, не выходя на газон
От постоянных кляуз красно-белых российский футбол порядком устал.
В тренерах Назаров, на льду Толчинский и Голдобин, на разогреве Григорий Лепс! Все о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
ФХР решила заняться развитием новой разновидности хоккея - в формате «3 на 3». Первой ласточкой станет «Кубок Лиги Ставок», который пройдет в Москве с 12 по 14 июня 2022 года.
Сабмишн от Тейшейры и нокаут от Вали Шевченко! Расклад и лучшие ставки на UFC 275
12 июня в Сингапуре пройдет представительный турнир UFC, в одном из центральных боев которого мы увидим знаменитую Валентину Шевченко. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Рангник и Модрич отправили Францию на дно! В Лиге наций снова весело
В группе 1 высшего дивизиона Лиги наций австрийцы на своем поле сыграли вничью с чемпионами мира французами — 1:1, а хорваты вырвали победу в Дании — 1:0, перевернув игру после выхода Луки Модрича.
«Лига Ставок» отметила 14-летие, Winline стал партнером РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира отечественного беттинга.
Новая система ЧМ, киберсудейство и повышение Кибалко. Конгресс ISU завершился для России не так уж плохо
В Таиланде подошел к концу конгресс Международной федерации катания на коньках.
Теперь «Спартак» точно не вылетит! Как красно-белые докатились от Эмери до его видеоассистента
Очередной главный тренер народной команды 33-летний Гильермо Абаскаль не вызывает большого доверия.
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в цифрах
Представляем нового испанского наставника красно-белых, о котором в России до 10 июня 2022 года не знал никто кроме нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Я в шоке». Мостовой — о выборе «Спартака» в пользу испанского тренера-ноунейма
Бывший лидер «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» назначение Гильермо Абаскаля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика